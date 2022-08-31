16:10 (мск), источник: m24.ru
Какие изменения ждут российских школьников с 1 сентября
С 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя школьников будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения российского гимна.
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В этом году и учеников, и учителей ждет множество нововведений в образовательном и внеучебном процессе. В частности, по понедельникам утро для школьников будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Рассказываем, какие еще изменения произойдут в новом учебном году.
Еженедельное поднятие флага и исполнение гимна
С 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя школьников будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения российского гимна. Порядок проведения мероприятия утвержден Минпросвещения РФ. В теплое время года оно будет проходить на улице, осенью и зимой — в стенах школы. Специально для церемонии из школьников сформируют знаменную группу, в которую войдут знаменосец и ассистенты. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, такие мероприятия будут формировать у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданственности.
«Разговоры о важном» по понедельникам
Каждый понедельник первым уроком классные руководители будут проводить с учениками занятие «Разговоры о важном».
В его рамках педагоги и школьники обсудят актуальные события в стране, а также другие важные вопросы, касающиеся в том числе ценностей российского общества.
Первый такой классный час состоится 5 сентября. В Минпросвещения уже опубликовали план занятий до конца ноября. Первое посвящено теме «День знаний», второе называется «Наша страна — Россия». В рамках последнего со школьниками поговорят о патриотизме.
При этом педагоги могут использовать разные форматы — показывать фильмы и обсуждать их, приглашать сторонних экспертов, устраивать викторины. Они, как и темы занятий, будут варьироваться в зависимости от возраста учеников.
Новые стандарты обучения
С 1 сентября вступают в силу новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), касающиеся учеников 1−4-х и 5−9-х классов.
Среди изменений — отмена обязательного изучения второго иностранного языка.
Кроме того, с младших классов в рамках уроков математики, окружающего мира, географии и обществознания школьникам начнут преподавать основы финансовой грамотности. Также в школах станут больше внимания уделять историческому просвещению.
В частности, дети начнут изучать историю с первого класса.
Но она не будет отдельным предметом. Историческую составляющую добавят в дисциплины «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Помимо того, в школах будут проходить киноуроки на исторические темы. Вместе с тем для учеников сократили количество используемых учебников. В Минпросвещения пояснили, что на каждый предмет будет одна книга. Продленка с пользой В июле в РФ был принят закон, который утверждает для школ единый подход к организации групп продленного дня. Согласно документу, педагоги будут не только присматривать за детьми, но также подготавливать их к занятиям. Кроме того, проводить культурные мероприятия и физкультурно-оздоровительной направленности.
Предполагается, что школа будет принимать решение об открытии групп продленки, а также определять режим их работы, учитывая мнение совета родителей.
Телефоны на уроках запрещены
В новом учебном году ученикам запрещено во время уроков пользоваться мобильными телефонами. По словам Кравцова, помимо прочего, телефоны влияют на детское здоровье. При необходимости родители могут связаться с ребенком на перемене.
В школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут, есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается.
Защита от коронавируса
В Минпросвещения порекомендовали 1 сентября провести очно традиционные школьные линейки. Вместе с тем в Роспотребнадзоре сообщили, что в новом учебном году не планируется возобновлять меры против COVID-19. От прежних правил останется только обязательное измерение температуры перед входом в школу. В Роспотребнадзоре пояснили, что термометрия дает возможность своевременно обнаруживать случаи заболевания коронавирусом. Таким образом предотвращается потенциальная угроза распространения инфекции в образовательных учреждениях.