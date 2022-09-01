16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие снимки дикой природы со всего мира
Имена победителей станут известны в середине октября.
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Жюри фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year, организованное Музеем естественной истории в Лондоне, показало работы участников этого года. Победители будут объявлены 11 октября, а выставка 100 отмеченных наградами снимков откроется 14 октября.
Помимо признания коллег и участия в выставке, победителей наградят денежными призами. «Фотограф года» получит 10 тысяч фунтов (около 700 тысяч рублей) и кубок; обладатель лучшего портфолио и победитель в категории «Фотоистория» — по 2 500 фунтов (около 175 тысяч рублей); «Восходящая звезда» — 1 500 фунтов (около 105 тысяч рублей), а победитель «Взрослой категории» — 1 250 фунтов (около 85 тысяч рублей). Также все лауреаты получат именной сертификат и оплаченную поездку в Лондон на церемонию награждения.
Wildlife Photographer of the Year — это всемирно известный конкурс, в котором могут участвовать как профессионалы, так и фотографы-любители.
Недавно мы писали о том, что жюри фотоконкурса дикой природы Nature TTL Photographer of the Year объявили победителей своего 3-го ежегодного конкурса.
Олеся Маевская