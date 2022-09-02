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15:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Приморье тигрица и пять тигрят попали в объектив фотоловушки

Котята активно познают окружающий мир, начинают учиться охоте и много играют.

В национальном парке «Земля леопарда» Приморского края амурская тигрица и пять ее котят попали в объектив фотоловушки. Администрация учреждения отмечает, что такой большой выводок — редкость, ведь в среднем рождается и выживает не более трех котят.

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Матерью малышей является самка под номером T48F. Считая этот выводок, она подарила жизнь уже семи тиграм: в начале 2021 года ее видели с двумя девочками. Сейчас хищнице около семи лет, и не исключено, что в будущем она еще не раз принесет потомство.

Недавно мы писали о том, что в Дальнереченском районе Приморского края амурский тигр разрешил снять себя на видео. Хищник не боялся зрителей и не проявлял агрессию.

Олеся Маевская

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