WSJ: работу Большого адронного коллайдера могут приостановить из-за энергокризиса

По словам специалиста, CERN рассматривает остановку некоторых ускорителей частиц, а также самого коллайдера. «Наша забота — это стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в нашем регионе», — сказал Клоде.
Специалист отмечает, что CERN стремится к сохранению Большого адронного коллайдера в рабочем состоянии, для чего необходимо избегать внезапных сбоев: внезапное отключение электроэнергии может вывести из строя систему стоимостью $4,4 млрд.
Клоде добавил, что организация уделит внимание закрытию других ускорителей, что снизит потребление электроэнергии центром на 25%.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способы отказаться от российского газа.
В рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7−15%. Согласно плану, Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.