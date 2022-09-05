17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: личность собеседника раскрывается всего за четыре минуты разговора
В будущем знания, полученные после короткого разговора, помогают выстроить стратегию общения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ученые из Уорикского университета обнаружили, что простая светская беседа или короткая переписка помогает определить основные аспекты личности и улучшить взаимодействие людей в будущем. Для этого они провели эксперимент с участием 338 человек, пишет The Science Times.
Участники играли с партнерами в командную онлайн-игру. 168 добровольцам разрешили пообщаться друг с другом до начала соревнования в онлайн-мессенджере, а 170 — нет. Первая группа справилась с заданием лучше.
По мнению ученых, именно благодаря недолгому общению участники смогли лучше взаимодействовать и выстраивать стратегию игры. «Наша работа подчеркивает важность регулярного общения в формате small-talk (короткого разговора), даже когда оно не кажется уместным или важным», — заявили ученые.
Недавно мы писали о том, что рабочий стресс вынуждает людей говорить быстрее и громче и меняет гормональный фон. Это выяснили ученые Саарского университета в Германии.
Олеся Маевская