17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые воссоздали инопланетные алмазные дожди с помощью пластика
На других планетах Солнечной системы алмазы формируются так же, как и на Земле.
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Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что предполагаемые алмазные дожди действительно могут проходить на планетах по всей Вселенной. Более того, они являются более распространенным явлением, чем предполагалось.
В частности, такие осадки могут выпадать на Уране и Нептуне. Стоит отметить, что самые дальние представители Солнечной системы считаются наиболее распространенной формой планет за ее пределами.
Считается, что под поверхностью планет находится «горячая, плотная жидкость», в которой образуются алмазы. Они медленно опускаются на глубину более 10 000 километров и создают обширные слои, которые охватывают больше сотни километров. Хотя эти драгоценные камни не блестят и не имеют огранку, они сформированы так же, как и на Земле.
Стремясь воспроизвести этот процесс, международная группа ученых нашла необходимую смесь углерода, водорода и кислорода в легкодоступном источнике — ПЭТ-пластике, на который были направлены лучи мощного оптического лазера.
Короткие рентгеновские вспышки невероятной яркости позволили нам наблюдать за процессом формирования наноалмазов — крошечных драгоценных камней, слишком маленьких, чтобы увидеть их невооруженным глазом.
Полученный в ходе эксперимента материал может иметь широкую область применения: от доставки лекарств и неинвазивной хирургии до квантовой электроники. Несмотря на это, исследование алмазных дождей остается гипотетическим, поскольку Уран и Нептун — самые далекие планеты Солнечной системы и известно о них немного. Только один космический корабль — «Вояджер-2», отправленный NASA в 1980-х годах, пролетел мимо двух ледяных гигантов. Отправленные им данные до сих пор используются в исследованиях.
Олеся Маевская