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10:24 (мск), источник: Ведомости

ФМБА разработало вакцину от оспы обезьян

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали вакцину от оспы обезьян, а также препарат от аллергии. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе сессии Восточного экономического форума 2022.

Источник: Reuters

«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, она проходит уже доклинические исследования», — заявила Скворцова (цитата по ТАСС). Она отметила, что новая вакцина не вызывает побочных эффектов, которыми грешили старые вакцины от оспы обезьян.

Кроме того, Скворцова рассказала о разработке вакцины от аллергии, передает «Интерфакс». По ее словам, препарат «проявляет себя хорошо», сейчас он проходит клинические исследования.

12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили первый случай заражения оспой обезьян: заболел молодой человек, который вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, уже 2 августа его выписали из больницы. В конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения оспы обезьян в России «крайне невелики».

20 июля в ФМБА сообщили о ​​разработке универсальной вакцины для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян. Тогда специалисты начали подготовку к доклиническим исследованиям. Также в августе стало известно о клинических испытаниях ФМБА тест-системы для выявления оспы обезьян.

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