ФМБА разработало вакцину от оспы обезьян

«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, она проходит уже доклинические исследования», — заявила Скворцова (цитата по ТАСС). Она отметила, что новая вакцина не вызывает побочных эффектов, которыми грешили старые вакцины от оспы обезьян.
Кроме того, Скворцова рассказала о разработке вакцины от аллергии, передает «Интерфакс». По ее словам, препарат «проявляет себя хорошо», сейчас он проходит клинические исследования.
12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили первый случай заражения оспой обезьян: заболел молодой человек, который вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, уже 2 августа его выписали из больницы. В конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения оспы обезьян в России «крайне невелики».
20 июля в ФМБА сообщили о разработке универсальной вакцины для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян. Тогда специалисты начали подготовку к доклиническим исследованиям. Также в августе стало известно о клинических испытаниях ФМБА тест-системы для выявления оспы обезьян.