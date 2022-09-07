16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые разработали устройство, которое делает топливо из воздуха
Аппарат собирает влагу и расщепляет ее на водород и кислород.
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Водород является потенциальным источником чистого топлива: его много, он не производит вредных выбросов, а также может использоваться для хранения энергии из солнечных, ветровых и приливных источников. Сложность в том, что для выделения достаточного количества элемента требуется сложная технология, а также чистая пресная вода.
Сотрудники Манчестерского университета (Англия) и Университета Мельбурна (Австралия) разработали прототип устройства, который может собирать воду из влажного воздуха, прежде чем расщеплять ее на водород и кислород. Более того, он способен работать даже при влажности всего в 4 процента.
Устройство представляет собой прототип электролизера, работающего от электричества из возобновляемых источников энергии. Работает он следующим образом: электроды располагаются по обе стороны похожего на губку прибора, который поглощает воду из воздуха и одновременно служит резервуаром для электролита.
Ряд испытаний показал, что аппарат работает на удовлетворительном уровне и выполняет свои функции на протяжении 12 дней подряд.
Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
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Олеся Маевская