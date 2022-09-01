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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Британии запустили крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию

Энергией турбины можно снабдить Манчестер, в котором проживает свыше двух миллионов человек.

Источник: Reuters

В Великобритании, в 89 километрах от Йоркшира в Северном море, ввели в эксплуатацию Hornsea 2 — крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию. Она будет обеспечивать электричеством 1,4 миллиона домов, сообщает CNBC.

Станция имеет мощность более 1,3 гигаватт и простирается на площади в 462 квадратных километра — это более половины Нью-Йорка. На ней установлено 165 турбин с лопастями длиной 81 метр.

Один оборот лопастей ветряной турбины может питать средний британский дом в течение 24 часов. Электростанция принадлежит датской энергетической компании, а впервые турбины станции запустили в декабре 2021 года.

Недавно ученые «Сколтеха» совместно с МГУ создали эффективную замену дорогому литию в аккумуляторах. Энергоемкость новой батареи на 10−15% выше, чем с ранее доступными материалами.

Олеся Маевская

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