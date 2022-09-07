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19:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Конго во время торжественного открытия обрушился мост

Пострадавших нет.

Издание NDTV передает, что в Демократической Республике Конго (ДРК) рухнул мост. Произошло это в момент его официального открытия.

Сооружение обрушилось под ногами представителей власти в момент перерезания красной ленточки. Местные жители и пользователи Сети шутят, что на ней, вероятно, и держалась вся конструкция.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно в Китае сгорел мост, переживший татаро-монгольское нашествие. Его построили более 900 лет назад, во времена правления династии Цзинь.

Олеся Маевская

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