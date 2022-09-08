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Спецоперация на Украине
09:29 (мск), источник: Известия

Более 90% граждан России назвали себя патриотами страны

Более 90% россиян считают себя патриотами, сообщил 8 сентября генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения ВЦИОМ Константин Абрамов. По его мнению, в стране произошла консолидация общества на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Источник: Известия

«Патриотами себя сегодня называют 92% россиян. И поверьте, за последнее время, за последний год, процент таких людей вырос существенно, даже среди молодых людей», — рассказал Абрамов журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он указал, что на фоне геополитических событий, которые происходят в мире, очень важно понять, насколько граждане поддерживают или не поддерживают линию правительства и президента страны.

«В такой период люди примыкают куда-то, к какому-то лагерю. В этом смысле патриоты те, кто поддерживает свою страну», — констатировал Абрамов.

Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по состоянию на 19 августа показывают, что президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян.

Накануне Путин во время пленарной сессии ВЭФ заявил, что Россия не только ничего не потеряла в связи с проведением спецоперации по защите жителей Донбасса, но и укрепила свой суверенитет.

27 мая руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян не исключил, что рейтинг доверия населения главе государства в дальнейшем будет расти и дальше.

Ранее, 4 мая, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Александр Рудаков заявил, что давление стран Запада сплотило народ России. Он подчеркнул, что в российском обществе отмечаются тектонические изменения. Рудаков обозначил его как феномен сплочения: на давление с внешней стороны россияне отвечают патриотизмом и гордостью за Родину.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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