18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Национальном парке Индии появилась чрезвычайно редкая черная пантера
Она не любит попадаться на глаза людям: в последний раз пантеру видели два года назад.
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В Национальном парке Пенч (Индия), также известный как «Земля Маугли», обитает множество животных, включая больших кошек. На днях в его джунглях была замечена черная пантера, которой успели дать прозвище Багира в честь героя книг Редьярда Киплинга «Книга джунглей» и «Вторая книга джунглей», пишет Daily Mail.
В последний раз в парке «Земля Маугли» ее видели в ноябре 2020 года. Эксперты сообщают, что за последние несколько лет в регионе осталось всего 7−8 черных пантер.
Черный окрас леопарда — результат меланизма, генетического варианта окраски, противоположный альбинизму. Такие пантеры не являются самостоятельным видом — это леопард (азиатский, африканский) или ягуар.
Недавно мы писали, как игры краснокнижных леопардов из Сочи попали на видео. Когда они достаточно подрастут, сотрудники заповедника выпустят их из вольера.
Олеся Маевская