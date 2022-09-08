Ученые объяснили, почему кожа восприимчива к СолнцуВсего 10 000 лет назад наши предки могли находиться в ясную и жаркую погоду без защитных кремов, солнцезащитных очков и головных уборов
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
7Дворец и опенспейс: 7 необычных школ со всего мира
Спецоперация на Украине
18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Национальном парке Индии появилась чрезвычайно редкая черная пантера

Она не любит попадаться на глаза людям: в последний раз пантеру видели два года назад.

В Национальном парке Пенч (Индия), также известный как «Земля Маугли», обитает множество животных, включая больших кошек. На днях в его джунглях была замечена черная пантера, которой успели дать прозвище Багира в честь героя книг Редьярда Киплинга «Книга джунглей» и «Вторая книга джунглей», пишет Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

В последний раз в парке «Земля Маугли» ее видели в ноябре 2020 года. Эксперты сообщают, что за последние несколько лет в регионе осталось всего 7−8 черных пантер.

Черный окрас леопарда — результат меланизма, генетического варианта окраски, противоположный альбинизму. Такие пантеры не являются самостоятельным видом — это леопард (азиатский, африканский) или ягуар.

Недавно мы писали, как игры краснокнижных леопардов из Сочи попали на видео. Когда они достаточно подрастут, сотрудники заповедника выпустят их из вольера.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости