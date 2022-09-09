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19:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае спасли сборщика орехов, который два дня провел в воздухе

Сейчас потерпевший находится под наблюдением врачей.

Сборщик по фамилии Ху собирал кедровые орехи в воскресенье, 4 сентября, в лесопарке в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Чтобы собрать урожай с самых высоких веток, он и его напарник использовали воздушный шар, уточняет The Guardian.

Неожиданно мужчины потеряли управление и Ху улетел в неизвестном направлении. Через день спасатели смогли с ним связаться, и только к концу второго дня сборщик приземлился в районе Фанчжэн, недалеко от границы с Россией. Длина путешествия составила почти 322 километра.

На данный момент Ху чувствует себя хорошо, за исключением болей в пояснице из-за вынужденного стоячего положения. Сейчас мужчину обследуют врачи.

Недавно мы писали о том, что бразильский рыбак дрейфовал по Атлантике в холодильнике 11 дней. После спасения его отправили в тюрьму.

Олеся Маевская

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