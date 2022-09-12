Минпросвещения включило СВО в школьную программу по истории

«По учебному предмету “история” (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине», — говорится в документе.
В конце июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект поправок для ФГОС. Согласно документу, школьникам предлагалось изучать причины и следствия спецоперации России на Украине.
Также в апреле глава Рособрнадзора Анзор Музаев допускал, что в будущем в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) могут появиться задания по спецоперации.
Предполагалось, что обсуждение спецоперации будет проходить и в рамках «Разговоров о важном». Так, согласно методичке, 12 сентября на уроке «Наша страна — Россия» школьникам 5−7 классов должны были рассказать о целях и причинах спецоперации. Однако позже Минпросвещения внесло изменения в программу, убрав из нее упоминание о событиях на Украине.