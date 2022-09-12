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Спецоперация на Украине
21:10 (мск), источник: Ведомости

Минпросвещения включило СВО в школьную программу по истории

Минпросвещения России опубликовало приказ с внесенными изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования. Согласно документу, теперь ученики 10−11 классов на уроках истории будут изучать специальную военную операцию на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«По учебному предмету “история” (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине», — говорится в документе.

Кроме того, как следует из документа, школьники будут изучать геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировое устройство.

В конце июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект поправок для ФГОС. Согласно документу, школьникам предлагалось изучать причины и следствия спецоперации России на Украине.

Также в апреле глава Рособрнадзора Анзор Музаев допускал, что в будущем в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) могут появиться задания по спецоперации.

Предполагалось, что обсуждение спецоперации будет проходить и в рамках «Разговоров о важном». Так, согласно методичке, 12 сентября на уроке «Наша страна — Россия» школьникам 5−7 классов должны были рассказать о целях и причинах спецоперации. Однако позже Минпросвещения внесло изменения в программу, убрав из нее упоминание о событиях на Украине.

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