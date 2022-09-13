13:43 (мск), источник: Православие и мир
В российский орфографический словарь добавили 151 слово
Среди новых слов: «погуглить», «антиваксер», «шаверма» и другие.
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В орфографический словарь, который составляет Институт русского языка имени Виноградова РАН, добавили 151 новое слово, сообщила в своем телеграм-канале редактор Полина Шубина.
Среди новых слов — «шаверма», «джетлаг», «телеграм-канал», «антиваксер», «бумеры», «кроссфит», «медиафейк», «ретвитнуть», «миллениалы», «гейм-зона» и другие.
С полным списком новых слов можно ознакомиться на сайте «Академос», указав в строке поиска «2022».
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