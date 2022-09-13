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13:43 (мск), источник: Православие и мир

В российский орфографический словарь добавили 151 слово

Среди новых слов: «погуглить», «антиваксер», «шаверма» и другие.

Источник: Reuters

В орфографический словарь, который составляет Институт русского языка имени Виноградова РАН, добавили 151 новое слово, сообщила в своем телеграм-канале редактор Полина Шубина.

Среди новых слов — «шаверма», «джетлаг», «телеграм-канал», «антиваксер», «бумеры», «кроссфит», «медиафейк», «ретвитнуть», «миллениалы», «гейм-зона» и другие.

С полным списком новых слов можно ознакомиться на сайте «Академос», указав в строке поиска «2022».

Ранее сотрудники Уральского федерального университета создали «Алфавит эмоций: словарь-тезаурус эмотивной лексики». В нем собрали 11 210 слов, которые описывают базовые эмоции человека. Наибольшее количество слов — 740 — посвящено любви.

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