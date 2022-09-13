17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, почему в метеоритах встречаются алмазы
Природа появления этого материала десятилетиями оставалась для ученых загадкой.
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Исследователи из Австралии и Великобритании выяснили, почему сверхтвердая форма алмаза, называемая лонсдейлитом, встречается в редких минеральных каменных метеоритах, или урейлитах. Лонсдейлит (гексагональный алмаз) — полиморфная модификация углерода, которая сохраняет гексагональную решетку, как у графита. Его добывают искусственно в лабораториях, либо в небольших количествах из урейлитов — собранные образцы не толще человеческого волоса.
Впервые гексагональный алмаз был обнаружен в метеорите в 1967 году, и с тех пор ученые пытаются разобраться в природе его появления. Считается, что все найденные урейлиты происходят из остатков одного и того же небесного тела. Новая работа ученых, в ходе которой они исследовали 18 образцов метеоритов под электронным микроскопом, указала на перенесенный в прошлом сильный удар и косвенно подтвердила эту теорию.
На срезах метеоритов были обнаружены скопления мелких кристаллов лонсдейлита, образующих «смятые» слои. Это позволяет предположить, что гексагональный алмаз может формироваться химическим осаждением из газовой фазы — с помощью такой техники получают сверхчистые твердые материалы и покрытия. Исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые предполагают, что в мантии карликовой планеты, родины урейлитов, находятся «сжатые» геологическими процессами залежи графита. Предположительно, 4,5 миллиардов лет назад это небесное тело пережило столкновение и разрушилось частично или полностью. В момент удара часть породы моментально перешла в перегретую жидкость и газ.
Из-за экстремальных температур и давления часть графита превратилась в микрокристаллы лонсдейлита, отложения которых повторяли «смятую» слоистую структуру исходного материала. И теперь — миллиарды лет спустя — образцы таких кристаллов оказались на Земле, в редких каменных метеоритах.
Ранее ученые воссоздали инопланетные алмазные дожди с помощью пластика.
Олеся Маевская