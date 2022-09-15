17:35 (мск), источник: РБК Life
Найдена утерянная мумия Нефертити. Что известно ученым
Захи Хавасс представит итоги идентификации через один-два месяца.
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Египтолог Захи Хавасс заявил, что обнаружил останки царицы Нефертити, которые долгое время считались утерянными. Ученый уверен, что сейчас эксперты изучают именно ее мумию и в ближайшее время он сможет доказать это. Об этом сообщает NewsWeek.
Исследователь, который ранее был министром по делам древностей, рассказал, что идентифицирует найденные артефакты уже через один-два месяца и тем самым совершит настоящую революцию в науке.
По словам египтолога, в ходе проведенных раскопок были обнаружены десятки останков, часть которых уже удалось определить. В то же время есть две мумии, которые лишь предстоит изучить. Одна из них, по мнению Хавасса, как раз принадлежит царице.
На протяжении нескольких десятилетий он изучал историю Египта и занимался раскопками древних гробниц. Запланирована выставка «Дочери Нила», которая будет посвящена женщинам-фараонам, в том числе Нефертити. В научном сообществе до сих пор идут споры о том, действительно ли она руководила Египтом после смерти своего супруга Эхнатона. Ученый придерживается версии, что она правила страной под именем Нефернефруатон Нефертити.
Это далеко не единственное открытие египтологов, сделанное за последнее время. Недавно историки сообщили, что разгадали тайну строительства египетских пирамид. Ученые из французского университета Экс-Марсель выяснили, как египтяне доставляли тяжелые каменные блоки для архитектурных сооружений в Гизу.