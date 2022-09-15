14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Компьютер вычислил 14 потенциальных соавторов пьес Шекспира
Дело касается не только написания, но и адаптации работ поэта.
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Independent сообщает, что ученые из Университета Де Монтфорт (Великобритания) создали компьютерную модель, проанализировавшую все известные работы английского классика Уильяма Шекспира. Полученные данные позволяют предположить, что примерно треть пьес Уильяма Шекспира была создана в соавторстве с другими писателями.
Исследование было основано на лингвистических «отпечатках пальцев» — функциональных словах, таких как «and», «of» и «the», которые позволяют сопоставить модель письма с конкретным автором. Во многих работах Шекспира «отчетливо прослеживается» чужая рука: так, в написании «Тита Андроника» поучаствовал Джордж Пил, в «Перикле» — Джордж Уилкинс, в «Генрихе VI, часть 2» — Кристофер Марлоу, а «Мера за меру» была адаптирована Томасом Миддлтоном после смерти драматурга.
Выяснилось, что из 43 известных пьес поэта 14 были сочинены в соавторстве. Ученые отметили, что людям нравится представлять британского драматурга «одиноким гением», но на самом деле многие из его знаменитых строк были написаны кем-то другим. Однако также они сказали, что анализ проходил на известных миру работах Шекспира, которых, возможно, гораздо больше.
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Олеся Маевская