16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали онлайн-атлас миграции 450 видов птиц
На нем можно не только отследить маршруты пернатых, но и прочитать последние исследования в области орнитологии.
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Специалисты лаборатории орнитологии Корнеллского университета, Смитсоновского центра перелетных птиц, Геологической службы США, Джорджтаунского университета, Государственного университета Колорадо и Национального Одюбоновского общества создали инструмент Bird Migration Explorer («Исследователь миграции птиц»), собирающий и анализирующий данные о перемещении птиц. Помимо маршрутов пернатых, на сайте собраны сотни научных исследований, данные о кольцевании более, чем за 100 лет, геномные анализы перьев и другая информация.
На сегодняшний день с его помощью можно изучить маршруты около 450 видов птиц, проживающих в Америке. Сайт предоставляет возможность проследить за перемещениями конкретного вида в течение года. Также пользователи могут посмотреть, какие виды птиц живут в конкретном городе постоянно или временно, сообщает Phys.org.
Например, скопы, рисовые птицы и еще 12 других видов мигрируют между Вашингтоном, округом Колумбия и Фонте-Боа (Бразилия). По мере появления новых данных база, как и сама карта, будет расширяться. Мелани Смит, программный директор сайта, сказала, что в ближайшее время команда планирует добавить больше данных о передвижениях водоплавающих птиц.
Недавно ученые установили, что песни горбатых китов слышны на расстоянии 14 тысяч километров. Млекопитающие мигрируют, распространяя самые известные музыкальные «хиты» своей популяции по всему миру.
Олеся Маевская