18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые сравнили эффективность маскировки у разных видов животных
Выяснилось, что лучше всего мимикрировать под несъедобные объекты.
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Сотрудники Государственного университета Кампинаса в Бразилии изучили все научные статьи о маскировках животных с 1900 по 2022 годы с целью выяснить, кто из них справляется с задачей лучше. В итоговую выборку попало 84 статьи, каждая из которых включала описание экспериментов, проведенных для оценки эффективности природного камуфляжа.
Исследователи разделили все данные на две категории: маскировка под местность и под несъедобные объекты — листья или палочки. В первую категорию, к примеру, вошли ночные бабочки-древоточцы, окраска крыльев которых имитирует древесную кору, во вторую — дневные бабочки-листовидки, чьи сложенные крылья напоминают сухой древесный лист.
Ученые обнаружили, что животных из второй категории хищники обнаруживают вдвое дольше, чем незамаскированную добычу того же размера. Бразильские исследователи полагают, что сравнительная редкость такого типа маскировки в мире животных в основном связана с размерами — для эффективной мимикрии необходимо быть того же размера, что и объект маскировки.
Также они отметили, что необходимы дополнительные данные в этой области, поскольку научные работы в большинстве своем посвящены безобидным жителям из Северного полушария, в то время как хищники и обитатели Южного остались без должного внимания. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
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Олеся Маевская