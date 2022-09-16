Исследование: интенсивность физических нагрузок влияет на память

Ученые Дартмутского колледжа (США) попросили 113 пользователей фитнес-браслетов пройти ряд когнитивных тестов, ответить на несколько вопросов об их психическом здоровье и поделиться данными о физических нагрузках за предыдущий год. Данные включали ежедневное количество пройденных шагов, среднюю частоту сердцебиения, время тренировок и отдыха, уровень сожженных калорий и другую информацию.
Добровольцам предоставили четыре типа задач на память: два были направлены на проверку «эпизодической» памяти (к примеру, что вы ели на завтрак), один исследовал пространственную (которая помогает запомнить маршруты), а последний — ассоциативную (связь между понятиями и воспоминаниями). Исследователи поделили участников на две группы — людей с менее интенсивными нагрузками и более активных спортсменов.
Первая команда лучше справлялись с задачами на эпизодическую память. В свою очередь вторая группа показала лучшую производительность памяти в целом, но проверка пространственной им далась в разы проще. К тому же во время тестирования эти участники испытывали больший уровень тревоги и стресса.
Исследователи также выявили связь между психическими заболеваниями участников и их памятью. Участники с хронической тревожностью и депрессией лучше справлялись с задачами на пространственную и ассоциативную память, в то время как участники с биполярным расстройством блестяще прошли тест на эпизодическую.
Команда ученых заявляет, что дополнительные исследования помогут улучшить когнитивные способности и психическое здоровье людей. Так, к примеру, можно будет разработать программу тренировок, которая облегчит депрессивные эпизоды или поможет лучше подготовиться к экзамену. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Недавно ученые Йоркского университета в Англии доказали, что выученные языки со временем не забываются. Кроме того, в мозге нет отдельных областей для разных языков, поэтому использование родного сохраняет память об иностранном.