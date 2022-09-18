01:17 (мск), источник: Известия
Каждому — общее: как изменятся школы с введением «золотого стандарта»
Учебники подешевеют, а нагрузка на учителей может уменьшиться.
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В российских школах вводятся единые общеобразовательные программы. Закон закрепляет базовый уровень, ниже которого не могут быть даны знания ребенку, независимо от того, в какой школе он учится — в столичной или в поселке на Дальнем Востоке, в частной или в государственной. Также в ближайшее время обновится и сократится список учебников. Такой подход, по мнению Госдумы, избавит от вольного толкования истории и уменьшит спрос на репетиторов, а также удешевит закупку книг. Впрочем, в экспертном сообществе остаются вопросы к новой инициативе. Подробнее — в материале «Известий».
Госдума приняла поправки в Федеральный закон «Об образовании». Из документа уберут понятие «примерная программа» и введут на смену ему «федеральные основные образовательные программы» (ФООП). Это значит, что во всех школах России детям будут давать одинаковые знания. Инициатива должна решить проблему несостыковки в обучении — не только в разных регионах, но и в соседних школах.
По некоторым предметам ФООПы будут обязательными.
В первую очередь речь идет о гуманитарных предметах, которые «формируют мировоззрение человека». В начальной школе это русский язык, чтение и окружающий мир; в средних и старших классах — русский язык, литература, история, обществознание, география и ОБЖ.
— У нас есть предметы гуманитарного блока, которые мы выделили в отдельную защищенную группу, а есть вообще все предметы, по которым мы обязываем Министерство просвещения создать ФООПы. Школы должны будут дать по этим программам базовый уровень, — растолковала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
Иначе говоря, предметы вне списка, например математика, также останутся на должном уровне преподавания. По ним устанавливается «золотой стандарт» знаний, ниже которого не могут обучать школьников. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
При этом частные и инновационные школы смогут, как и раньше, составлять собственные образовательные программы, но при условии, что преподаваемые знания также окажутся не ниже базового уровня.
Введение «золотого стандарта» связано с тем, что произошел дисбаланс в системе общего образования, пояснила директор Центра социализации и персонализации образования детей Федерального института развития образования РАНХиГС Наталья Тарасова. С одной стороны, есть контролирующие организации (Рособрнадзор), которые жестко проверяют школы на соответствие ФЗ-273, с другой стороны, этим же законом нормативно закреплена вариативность образовательных программ.
По словам собеседницы, нормативное регулирование привело к ситуации, когда образовательные организации получили свободу выбора — программ, учебных планов, учебников. Они могли разрабатывать учебный план самостоятельно или с учетом ПООП (примерных основных образовательных программ).
— Но школы долго не могли понять, что значит «с учетом». На практике те учреждения, которые не готовы были к созданию подобных документов, полностью копировали ПООП, а часть организаций, в том числе частные, разрабатывали самостоятельно программы, и это не противоречило закону. Правда, организаций, готовых идти в русле «вариативности», было немного, — рассказала эксперт РАНХиГС.
Всё это привело к определенным трудностям семей, которые меняли место жительства, и учителей, которые должны были работать с горой документации.
— Сейчас появилась надежда, что учителя будут освобождены от лишней нагрузки, а родители не будут сталкиваться с проблемами обучения детей в других школах при переезде, — говорит Наталья Тарасова.
Директор Школы программистов МШП Сергей Шедов также считает введение «золотых стандартов» хорошей инициативой.
— Больше не будет ситуаций, когда ребенок приходит в новый класс и должен за короткий период «догнать» одноклассников. Он буквально сможет приходить на «следующий» урок в новой школе, который стал продолжением предыдущего занятия в старой, — добавил он.
По словам эксперта, у подобной системы уже есть позитивная практика: например, программа международного бакалавриата IB (International Baccalaureate). Дети, которые учатся по IB, могут даже переезжать с родителями в другие страны и без препятствий продолжать обучение по программе, потому что ее стандарты едины.
Переход российских школ на федеральные программы произойдет уже в следующем учебном году.
Тем не менее к нововведениям остаются вопросы. Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина призналась, что не является сторонником введения «золотого стандарта».
— Сегодня специалисты из всех стран говорят, что индивидуализация образования дает наилучшие результаты. Для этого необходимы автономия учебных заведений и академические свободы для педагогов. На самом деле это и закреплено законом «Об образовании» — статья 28 подразумевает, что учебная программа разрабатывается самой образовательной организацией, — подчеркнула она.
Стоит учитывать и разные способности детей, считает эксперт. По ее словам, те государства, которые демонстрируют самые высокие образовательные результаты, — это и страны Тихоокеанского региона, и особенно Финляндия, — на входе делают психолого-педагогическую диагностику и на ее основании индивидуализируют учебный маршрут детей.
Помимо непохожих интересов, существуют стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья и они тоже подразумевают вариативность, отмечает Абанкина. Как и изучение культурных особенностей и наследия родного региона.
Вопрос национального разнообразия поднимался и на пленарном заседании. По словам Сергея Кравцова, министерство развивает родные языки, по которым уже разработано несколько десятков учебников. «Впервые мы проводим конкурс учителей родных языков. Наоборот, это дополняет работу, которая уже ведется», — заявил министр.
Впрочем, остаются и другие неоднозначные моменты. Как уверяют законодатели, новые ФООПы позволят, например, ребенку из семьи военнослужащего, часто переезжающей с места на место, без проблем вписаться в учебный процесс после очередного перевода в новую школу. Директор компании «Репетитор. Ру» Анатолий Жислин едва ли верит в такой сценарий:
— Ведь для этого придется не только поставить ограничение снизу, не опускать обучение ниже «золотого стандарта», но и сверху — пресечь попытки преподавать выше определенного уровня, — отметил он.
Закон также меняет порядок выпуска учебников. Вводится госзаказ на их разработку, которым займется единый оператор — Минпросвещения. Ведомство будет утверждать авторские коллективы, а исключительные права на учебники станут принадлежать Российской Федерации.
Содержание учебников теперь обязано соответствовать ФООПам. По задумке парламентариев, это избавит учеников от «сумбура в голове».
«Мы хотим исключить ситуации, когда в учебнике английского языка обнаруживается ссылка на порносайт, на картах Крым оказывается частью Украины, блокада Ленинграда преподносится как оборона, а всей истории Великой Отечественной войны уделяется четыре страницы», — привел примеры депутат Петр Толстой.
Сейчас в федеральном перечне учебников — 2153 издания. По подсчету министра просвещения, их количество может сократиться до 200−300. При этом для выпуска учебников дополнительные средства не потребуются. Напротив, книги могут подешеветь.
«Сегодня порядка 30 млрд рублей в год тратят регионы на учебники. С принятием законопроекта эта стоимость будет снижаться, так как не придется платить за авторские права, которые будут принадлежать Российской Федерации», — отметил Сергей Кравцов.
Что касается учебников по точным наукам — физике, химии, математике, — школа сможет использовать свои наработки и пособия, однако по этим предметам также появятся издания, которые будут отражать федеральную программу, разъяснила Ольга Казакова.
Нововведения не означают, что дети начнут учиться по новым учебникам уже со следующего года. На переходный период дается пять лет.
К тому же не все учебники потребуется разрабатывать заново. «Мы не с чистого листа работаем, у нас есть неплохие учебники еще с советского времени. Например, учебник Перышкина по физике, по которому все учились. Мы выберем лучшие и дополним их той актуальной информацией, которая у нас есть», — сказал Сергей Кравцов.
Пока ситуация с разработкой изданий выглядит двойственно, считает Наталья Тарасова.
— С одной стороны, нельзя допускать, чтобы каждая линейка учебников по предмету насчитывала более 50 наименований. Предыдущие попытки сократить федеральный перечень учебников приводили впоследствии к его увеличению. Учитель не может и не должен знать содержание и методический аппарат такого объема. Педагоги давно высказались за то, чтобы сократить линейки учебников. В то же время не думаю, что один учебник по предмету — это хорошо. Есть классы «базовые», а есть «гимназические», в любом случае надо сохранять учебники для базового и углубленного изучения предмета, — отметила специалист РАНХиГС.
Разработкой учебников, как это и было в свое время, займется Институт содержания и методов обучения РАО (находится в структуре Минпросвещения). Написание материалов поручат авторским коллективам, отобранным по конкурсу.
По задумке законодателей, введение стандарта избавит родителей и школьников еще от одной проблемы — надобности обращаться к репетиторам. При формировании заданий для ОГЭ и ЕГЭ будут учитываться только федеральные программы.
«В школе детей учат одному, а на ЕГЭ ставят абсолютно другие вопросы, которые дети в школьной программе не проходили. Мы минимизируем необходимость привлечения репетиторов. Задания должны соответствовать темам стандартов», — высказался Петр Толстой.
Директор школы МШП Сергей Шедов считает, что с переходом на «золотой стандарт» спрос на услуги репетиторов может уменьшиться на 20−30%. Однако полностью отказаться от дополнительного преподавания не удастся.
— Очень часто к репетиторам обращаются, чтобы устранить пробелы или расширить знания конкретного ребенка. А у всех детей свои потребности, которые под единый стандарт подвести не получится, — отметил он.
Мнение родителей школьников о необходимости использования услуг репетиторов сложилось достаточно давно и имеет тенденцию лишь к укреплению, констатирует ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Елена Семионова. В связи с этим введение нового стандарта вряд ли приведет к быстрому отказу от услуг репетиторов.
— Если с течением времени заявленные при формировании «золотого стандарта» цели будут достигнуты и родители увидят результаты его внедрения, то спрос на услуги репетиторов может сократиться. Но вряд ли он исчезнет совсем, — согласилась с коллегой эксперт.
Часто трудности в обучении, из-за которых родители и обращаются к репетиторам, связаны с тем, что ребенок недополучил внимания от своего перегруженного либо не очень хорошо подготовленного школьного учителя. Корни проблемы также растут из пропусков материала предшествующих классов и даже других предметов. Никакие ФООПы эти причины не устранят, считает говорит директор «Репетитор. Ру» Анатолий Жислин.
— По счастью, мы видим и другие случаи, когда к репетитору приводят сильных, хорошо успевающих детей, которым нужно подняться выше уровня школьной программы. Так что хоронить репетиторство несколько преждевременно, — заключил собеседник.