Компьютер вычислил потенциальных соавторов пьес Шекспира Дело касается не только написания, но и адаптации работ поэта
Фоторепортажи
9Начало нового учебного года в школах России
16Прощание с Дарьей Дугиной
Главное
Спецоперация на Украине
03:04 (мск), источник: РБК

Гинцбург спрогнозировал возможный уровень смертности в новой волне COVID

В России в 3,5 раза выросла смертность от коронавируса, указал Гинцбург, предположив, что она вырастет до 200 человек в сутки, после чего выйдет на плато. В середине сентября уровень ежедневной смертности превысил 100 человек.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

В России возможен значительное увеличение числа ежедневно выявляемых новых заболевших COVID-19, вероятно, суточные показатели смертности достигнут 200, заявил ТАСС глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Смертность [от коронавируса] выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато.

Александр Гинцбург
директор Центра им. Гамалеи

Гинцбург выразил уверенность, что несмотря на рост числа заболевших, «система здравоохранения с этим справится».

С июля, когда были сняты все ограничения, наблюдается новый подъем заболеваемости коронавирусом, 1 августа выявили 10,8 тыс. новых пациентов, однако 15 августа таковых обнаружили 25,2 тыс. Федеральный оперштаб отчитался 1 сентября об обнаружении 1 сентября 49,7 тыс. новых заболевших, уже к 15 сентября выявили 56 126 заболевших за сутки — рекорд с начала марта.

При этом 11 июля смертность достигла 38 человек в сутки, после чего начала расти. Оперштаб сообщил через месяц, 11 сентября, о смерти от коронавируса 86 человек, а 17 сентября скончались 107 пациентов.

Роспотребнадзор объяснял рост заболеваемости распространением более заразных подвидов омикрон-штамма. В ведомстве при это не увидели причин вводить новые коронавирусные ограничения. Уровень коллективного иммунитета в России достаточно высокий, при этом удельный вес госпитализированных от всех заболевших COVID-19 не превышает 1,5%, указала глава Роспотребнадора Анна Попова.

Рост заболеваемости типичен для сентября, когда школы снова принимают учеников, россияне возвращаются в города, население становится более активным, пояснял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Справка
Коронавирус в Москве — что делать заразившимся и тем, кто с ними контактировалВ Москве растет заболеваемость коронавирусом. Столица занимает первое место среди регионов и субъектов федерации по суточному приросту диагностированных больных
 Песков прокомментировал новость о покушении на Путина
Путин обратился с просьбой к генсеку ООН
Коронавирус COVID-19
Гинцбург спрогнозировал возможный уровень смертности в новой волне COVID
В Москве за сутки госпитализировали 327 больных COVID-19
В России выявили 58 305 новых заболевших COVID-19
В России выявили максимальное с 8 марта число случаев COVID-19
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус