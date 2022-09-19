VK запустил учебный профиль в «VK Мессенджере» для общения в российских школах

«VK представляет коммуникационный сервис для школ — учебный профиль “Сферум” в “VK Мессенджере”. Он поможет школьникам, учителям и родителям совместить личную и учебную переписку в одном приложении, а также сделает общение безопасным, оградив его от посторонних», — сказали в пресс-службе.
В рамках учебного профиля пользователям доступны групповые чаты на более чем 1 тыс. человек, аудио- и видеозвонки, функции записи голосовых сообщений, их расшифровок и хранения и пересылки файлов весом более 2 Гб, отметили в пресс-службе. В профиле включен автоматический перевод уведомлений в беззвучный режим в нерабочее время и работает фильтрация ненормативной лексики в чатах. Также доступен моментальный перевод текста в чатах на другие языки.
Участники чатов общаются друг с другом в закрытом защищенном пространстве, а номера телефонов скрыты. Чтобы начать общение, педагогу нужно создать чат и поделиться ссылкой-приглашением или QR-кодом с учениками и родителями. «VK Мессенджер» можно скачать во всех крупных магазинах приложений, включая российский магазин приложений RuStore.
Сервис запущен в рамках масштабного обновления платформы «Сферум», разработанной совместным предприятием VK и «Ростелеком» «Цифровое образование» при поддержке Минпросвещения и Минцифры РФ. Ранее Минцифры, Минпросвещения и VK подписали соглашение о развитии онлайн-коммуникаций в образовании, согласно которому сервисы «VK мессенджер», «VK звонки» и «Почта Mail.ru» начнут использоваться в российских школах.