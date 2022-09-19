17:14 (мск), источник: РБК Life
От Нур-Султана до Свердловска. Истории громких переименований городов
Какие названия раньше носили Волгоград, Нижний Новгород и Калининград.
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С 1832 года в составе Российской империи город назывался Акмолинск. С 1961 года решением Президиума Верховного Совета Казахской ССР он был переименован в Целиноград. Название было связано с политикой освоения целинных земель.
С апреля 1991 года, по словам заместителя председателя Целиноградского областного совета народных депутатов Бейбита Жусупова, в областной Совет депутатов стали обращаться жители с просьбами вернуть городу название Акмола. С казахского «Ак мола» переводится как «Белая могила». Спустя год, в июле 1992 года, город и область вернули себе свое историческое название.
В 1997 году указом президента Нурсултана Назарбаева Акмола была объявлена столицей страны. В 1998 году Акмолу переименовали в Астану, что с казахского языка переводится как «столица».
19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил об уходе в отставку. Касым-Жомарт Токаев, который сменил его на посту президента, предложил переименовать столицу в Нур-Султан, в честь первого президента страны. Тогда решение единогласно поддержали на совместном заседании обеих палат парламента.
17 сентября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил возвращение столице названия Астана.
Датой основания Волгограда принято считать 12 июля 1589 года. Именно этим числом датирована грамота царя Федора Иоанновича воеводе князю Григорию Осиповичу Засекину, которому было поручено строить новый город. Он выбрал для него имя, которое, по одной из версий, происходит от тюркского слова «Сары-чин» («желтый остров») — Царицын.
В 1925 году Царицын был переименован в Сталинград. Во время Гражданской войны Сталин был председателем Военного совета Северо-Кавказского военного округа. Он руководил обороной Царицына от Донской армии атамана Краснова.
10 ноября 1961 года вышел указ Верховного Совета РСФСР о переименовании Сталинграда в Волгоград. Власти заявили, что это было сделано «по просьбам и пожеланиям трудящихся».
Объяснялось это борьбой с культом личности «вождя народов». Тогда же Сталино стало Донецком, Сталиногорск — Новомосковском, Сталинабад — Душанбе, а Сталинири переименовали в Цхинвали.
В 1723 году город получил название Екатеринбург, в честь императрицы Екатерины Первой, жены Петра Первого, по приказу которого Татищев и-де Геннин отправились осваивать Урал. 14 октября 1924 года Екатеринбургский горсовет вынес решение о переименовании города в Свердловск в честь деятеля коммунистической партии и советского государства Якова Свердлова. А 9 января 1925 года было утверждено переименование Екатеринбургского округа в Свердловский.
23 сентября 1991 года закончилась история Свердловска. Решением внеочередной сессии городского Совета народных депутатов он вернул дореволюционное название.
Нижний Новгород был основан в 1221 году под названием Новгород, что повторяло название города Новгород на реке Волхов. Для различения городов ввели определение «нижний», которое, согласно историческим документам, сначала употребляется эпизодически, а с XIV века — постоянно.
7 октября 1932 года, в ознаменование 40-летия литературной деятельности советского писателя Максима Горького, уроженца этого города, Нижний Новгород был переименован в Горький. При этом сам писатель не был согласен с кампанией по переименованию городов.
В письмах к родным и близким он запретил называть Нижний Новгород по-новому, сообщалось в сборнике Ревенской Н. А. «Исторические названия — памятники культуры».
В 1990 году более половины опрошенных нижегородцев высказались за переименование. В апреле того же года городской совет выпустил решение «О возвращении городу Горькому его исторического названия Нижний Новгород». Так город Горький вернул себе исконное название.
Город был основан 1 сентября 1255 года как замок рыцарями великого магистра Тевтонского ордена Поппо фон Остерна и чешским королем Пржемыслом Отакаром II.
До 1255 года на месте будущего города было старопрусское поселение под названием Твангсте. Затем с 1454 по 1455 год — польский город Крулевец. На территории Руси до правления Петра I местность была известна под названием Королевец. С 1657 по 1945 год это был немецкий город Кенигсберг.
По решению Потсдамской конференции 1945 года северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе со своей столицей Кенигсбергом временно была передана СССР. При подписании договоров о границах Кенигсбергская область полностью признана владениями Советского Союза. 4 июля 1946 года, после смерти «всесоюзного старосты» и партийного деятеля Михаила Калинина, в его честь город Кенигсберг указом Президиума Верховного Совета СССР был переименован в Калининград.