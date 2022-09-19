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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Оклахомы родился редчайший родственник жирафа

Малыш окреп настолько, что готов показать себя публике.

Руководство зоопарка Оклахомы заявило, что 7 сентября на свет появился детеныш окапи — единственный и редкий представитель своего рода из семейства жирафовых. Издание People пишет, что это животное встречается исключительно в Республике Конго и зовется местными «призраком леса».

Имя новорожденному окапи еще не придумали. Кайин и Босоми, мама и папа малыша, — седьмое поколение этого вида, рожденные в зоопарке Оклахомы. Они входят в число 88 окапи, которые находятся под наблюдением Ассоциации зоопарков и аквариумов (AZA) и являются участниками Программы выживания видов Северной Америки.

Современная численность окапи в дикой природе неизвестна. Принято считать, что их популяция насчитывает примерно 35−50 тысяч живущих на свободе особей. В зоопарках мира насчитывается 160 окапи.

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Недавно мы писали о том, что в зоопарке Сан-Диего родился белый носорог. Из-за браконьерства популяция этих животных значительно снизилась: ученые занесли их в список находящихся под угрозой исчезновения, и считается, что особи и вовсе вымерли в дикой природе.

Олеся Маевская

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