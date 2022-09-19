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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбаки из Массачусетса заметили в Атлантическом океане двух оленей

От помощи людей «пловцы» отказались.

На прошлой неделе два рыбака, отплывших от мыса Код, увидели в 1,5 километрах от берега рога. Приблизившись, они увидели двух плывущих в холодной Атлантике оленей.

New York Post сообщает, что рыбаки попытались вытащить животных из воды, но они «отказались» от помощи. Специалисты уточняют, что олени являются выдающимися пловцами и могут преодолеть по воде расстояния в десятки километров.

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Недавно мы писали о том, что северный олень прокатился по Норильску в автобусе.

Олеся Маевская

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