17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбаки из Массачусетса заметили в Атлантическом океане двух оленей
От помощи людей «пловцы» отказались.
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На прошлой неделе два рыбака, отплывших от мыса Код, увидели в 1,5 километрах от берега рога. Приблизившись, они увидели двух плывущих в холодной Атлантике оленей.
New York Post сообщает, что рыбаки попытались вытащить животных из воды, но они «отказались» от помощи. Специалисты уточняют, что олени являются выдающимися пловцами и могут преодолеть по воде расстояния в десятки километров.
Недавно мы писали о том, что северный олень прокатился по Норильску в автобусе.
Олеся Маевская