15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: на пигментацию кожи человека влияют нервные клетки
Дальнейшее изучение взаимосвязи клеток поможет создать лекарства от серьезных нейрокожных заболеваний.
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Исследовательская группа, возглавляемая сотрудниками Токийского университета, доказала, что сенсорные нейроны играют важную роль в пигментации. Это процесс, при котором под воздействием меланоцитов (красящих клеток на поверхности кожи) образуются так называемые пигментные пятна. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.
Когда меланоциты повреждаются или их количество уменьшается, это приводит либо к увеличению, либо к ограничению выработки меланина и нарушению пигментации. Как правило, эти изменения меланина являются долгосрочными, локализованными и неравномерными и внешне проявляются в виде пятен. В новом исследовании была изучена взаимосвязь между сенсорными нейронами и меланоцитами.
Нервные клетки или нейроны осуществляют быструю передачу нервных импульсов между различными органами. Выяснилось, что их связь с меланоцитами в пигментных пятнах сильнее. Притом красящие клетки, культивированные в питательной среде, созданной сенсорными нейронами, показали повышенную выживаемость.
Нарушения пигментации могут привести к психосоциальным проблемам; они также часто связаны с нейрокожными заболеваниями и меланомами.
Эффективность химического и местного лечения этих заболеваний ограничена, потому результаты нового исследования могут привести к разработке революционных препаратов.
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Олеся Маевская