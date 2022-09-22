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20:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индию из Намибии вернулись «вымершие» гепарды

Планируется, что в ближайшее время в страну завезут еще 12 хищников.

На этой неделе восемь азиатских гепардов были доставлены по воздуху из Намибии в Индию. Новым приютом больших кошек стал Национальный парк Куно, расположенный в 320 километрах к югу от Нью-Дели. По словам верховного комиссара Индии в Намибии Прашанта Агравала, этот проект является первым в мире межконтинентальным перемещением гепардов, самых быстрых наземных животных в мире.

Некоторые эксперты опасаются, что «новичкам» будет трудно адаптироваться в новых условиях, но местные сотрудники Национального парка уверены, что 750 квадратных километров угодий, богатых добычей, водой и деревьями, скрасят переход в индийскую среду. Проект благотворительного фонда Cheetah Conservation Fund («Фонд сохранения гепардов») разрабатывался более 10 лет. А обсуждение по его реализации и вовсе впервые состоялось в 1990-х годах.

В начале XX века Индия была местом обитания азиатского гепарда, но к 1952 году вид полностью вымер на территории страны. Чтобы адаптация и размножение хищников прошло успешно, пять привезенных самок и трое самцов будут снабжены ошейниками с маячками. The Guardian передает, что уже ведутся переговоры о дополнительном перемещении еще 12 гепардов.

Недавно мы писали, что в Мозамбике появились вымершие 40 лет назад носороги. Планируется, что через 10 лет их популяция будет процветать.

Олеся Маевская

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