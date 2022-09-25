Минобрнауки заявило, что студентов частных вузов могут призвать по частичной мобилизации

«На данный момент министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», — сообщил собеседник агентства.
В субботу президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым студенты государственных колледжей и вузов, обучающиеся по очной и очно-заочной формам имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые. Указ вступает в силу со дня его подписания. Он распространяется на правоотношения, которые возникли с 21 сентября.
Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.