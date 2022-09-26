15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель США случайно обнаружил на распродаже средневековую рукопись
Возраст артефакта составляет более 700 лет.
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Уилл Сидери, проживающий в американском штате Мэн, будучи любителем распродаж, наткнулся на интересную находку.
Уехав за миксером и одеждой, Сидери вернулся домой со средневековым свитком, который он купил за 75 долларов. Заподозрив особую ценность в покупке, Уилл связался со своими университетскими профессорами, и те пришли к выводу, что артефакт был создан в XIII веке, сообщает New York Post.
Оказалось, что пергамент является фрагментом «Миссала Бове» — богослужебной книги для французских католических священников.
По всей вероятности книга, после смерти владевшего ей антиквара, была разделена на отдельные страницы. Подобную практику использовали в начале XX века для максимизации прибыли.
«Тысячи уникальных рукописей были уничтожены и разбросаны таким образом», — заявила Лиза Фэджин Дэвис, приглашенный для изучения пергамента исследователь.
Цена за подобный фрагмент к настоящему моменту составляет около 10 тысяч долларов, однако Сидери продавать свиток не собирается.
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Кирилл Савушкин