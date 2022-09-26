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15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США случайно обнаружил на распродаже средневековую рукопись

Возраст артефакта составляет более 700 лет.

Источник: Will Sideri

Уилл Сидери, проживающий в американском штате Мэн, будучи любителем распродаж, наткнулся на интересную находку.

Уехав за миксером и одеждой, Сидери вернулся домой со средневековым свитком, который он купил за 75 долларов. Заподозрив особую ценность в покупке, Уилл связался со своими университетскими профессорами, и те пришли к выводу, что артефакт был создан в XIII веке, сообщает New York Post.

Оказалось, что пергамент является фрагментом «Миссала Бове» — богослужебной книги для французских католических священников.

По всей вероятности книга, после смерти владевшего ей антиквара, была разделена на отдельные страницы. Подобную практику использовали в начале XX века для максимизации прибыли.

«Тысячи уникальных рукописей были уничтожены и разбросаны таким образом», — заявила Лиза Фэджин Дэвис, приглашенный для изучения пергамента исследователь.

Цена за подобный фрагмент к настоящему моменту составляет около 10 тысяч долларов, однако Сидери продавать свиток не собирается.

Ранее палестинский фермер во время работы в своем оливковом саду случайно обнаружил мозаику византийской эпохи.

Кирилл Савушкин

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