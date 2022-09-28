11:13 (мск), источник: РБК Life
Шакира предстанет перед испанским судом из-за налоговых махинаций
Прокуратура требует восемь лет тюрьмы для певицы и штраф в €23 млн.
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Испанские власти официально обязали Шакиру предстать перед судом по обвинению в неуплате налогов. Суд города Эсплугес-де-Льобрегат уже подтвердил, что судебное разбирательство действительно состоится, однако дата пока еще не объявлена. Об этом пишет Reuters.
Прокуратура считает, что певица недоплатила в казну королевства €14,5 млн с дохода, который она заработала в Испании с 2012 по 2014 год. Правоохранительный орган требует для нее восьмилетнего тюремного заключения и штраф в размере €23 млн.
Юристы знаменитости уже прокомментировали новость о предстоящей судебной тяжбе. «Распоряжение о привлечении Шакиры к суду — это просто еще один шаг во всяком аналогичном процессе. Так что ситуация не изменилась, все идет своим чередом. Защита Шакиры также выполнит свою работу, представив свои аргументы и доказательства в надлежащее время», — заявили ее адвокаты.
Защита певицы также продолжает настаивать на том, что нет прямых доказательств того, что она проводила в Испании более 183 дней в году. Это тот срок, после которого человек автоматически становится налоговым резидентом королевства. Юристы певицы утверждают, что она переехала в Испанию только в 2015 году, а до того была налоговым резидентом Багамских островов. Обвинение считает, что в мае 2012 года Шакира купила в Испании дом и начала в нем ремонт, а также арендовала студию звукозаписи на год.
Сама певица ранее заявила, что испанские власти предъявили ей ложное обвинение, с которым она пообещала бороться. Она отметила, что уже заплатила ту сумму, которую испанская налоговая служба предъявила ей до подачи иска.
Впервые Шакиру обвинили в неуплате налогов еще в 2018 году. Тогда она заплатила $25 млн в виде причитающихся налогов. Позже исполнительница подала апелляцию, однако испанский суд отклонил ее.