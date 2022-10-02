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10:20 (мск), источник: © РИА Новости

РКН ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud в связи с размещением недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В субботу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице сайта музыкального сервиса SoundCloud.

«По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что доступ к сервису был ограничен на территории РФ в связи с неудалением противоправных материалов. В случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован, добавили в ведомстве.

«Подобная фейковая информация в соответствии с законодательством подлежит немедленной блокировке. Вместе с тем в адрес владельца ресурса Роскомнадзором были дважды направлены требования о необходимости удаления запрещенной информации», — уточнили в пресс-службе Роскомнадзора.

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