12:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: использование социальных сетей приводит к депрессии
У людей замечено снижение социальных взаимодействий и ухудшение самооценки.
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В своем новом исследовании сотрудники Арканзасского университета и ученые Колледжа общественного здравоохранения и гуманитарных наук Университета штата Орегон доказали, что у молодых людей, которые чаще используют социальные сети, значительно повышается риск развития депрессии вне зависимости от типа личности. Работа опубликована в журнале Science Direct.
«Предыдущие исследования связывали развитие депрессии с многочисленными факторами, — отмечают авторы. — Однако в литературе не хватало исследований, посвященных тому, как на различные типы личности могут влиять социальные сети. Новое исследование затронуло этот важный вопрос». Для эксперимента исследователи взяли данные более чем 1000 взрослых американцев в возрасте от 18 до 30 лет — это были материалы за 2018 год, собранные сотрудниками Питтсбургского университета.
Депрессию измеряли с помощью опросника здоровья пациента, тип личности выясняли с помощью пятифакторного теста «Большая пятерка», а количество часов, проводимых в соцсетях, указывали сами участники. Результаты исследования показали, что уступчивые люди на 49% реже впадали в депрессию. А у тестируемых с высоким уровнем невротизма вероятность развития этого заболевания была в два раза выше, даже при использовании социальных сетей более 5 часов в день.
Авторы предполагают, что сравнение себя с другими ухудшает самооценку, снижает уровень социального взаимодействия вне стен дома, увеличивает риск депрессии и время использования социальных сетей.
«Сейчас, во времена обновлений и интеграции технологий, результаты этого исследования очень важны, — отметили авторы. — Виртуальное общение с людьми может увеличить риск недопонимания или неверного восприятия, что приводит к трудностям в отношениях и потенциальному риску развития проблем с психическим здоровьем».
Недавно ученые выяснили, что время приема пищи влияет на настроение. В частности, ночные перекусы увеличивают тревогу и депрессию.
Олеся Маевская