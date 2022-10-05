Ученые восстановили облик жившей 31 тысячу лет назад женщиныЧереп одного из старейших Homo sapiens оказался женским, а не мужским, как считалось раньше.
Фоторепортажи
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
9Начало нового учебного года в школах России
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
15:28 (мск), источник: © РИА Новости

На «Русском радио» объяснили отсутствие песен Пугачевой

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Песен Аллы Пугачевой нет в эфире «Русского радио» из-за отсутствия новых композиций, которые бы соответствовали запросам аудитории, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о песнях Аллы Пугачевой, ее песен в эфире “Русского радио” нет уже очень долгое время, и это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории. Что касается исчезновения исполнителей из эфиров других радиостанций — это их личное дело и эфирная политика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Русское радио» и другие станции «Русской Медиагруппы» ориентируются в первую очередь на то, что нравится слушателям.

«Наша задача — удовлетворять запрос аудитории, дарить хорошее настроение, ставить в эфир песни, соответствующие формату станции. Именно эти критерии влияют на попадание или отсутствие песен в эфире», — пояснили в компании.

С таком же позицией выступили и в «Европейской медиагруппе», куда входят в том числе радиостанции «Ретро FM» и «Дорожное радио».

«При формировании плей-листа музыкальные редакторы радиостанций “Европейской медиагруппы” ориентируются на топ-чарты, специальные исследования с фокус-группами и, конечно, хит-парады, в рамках которых слушатели сами голосуют за те песни, которые хотят услышать в эфире. Текущий формат каждой радиостанции, таким образом, формируется на основе предпочтений аудитории», — сказал РИА Новости руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антон Коробков-Землянский.

При этом в эфире «Ретро FM» звучат песни Аллы Борисовны, выпущенные более чем 20 лет назад.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что песни Пугачевой пропали из эфира радиостанций.

В сентябре министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, мужа Пугачевой, шоумена Максима Галкина*. После чего он заявил, что не согласен с этим статусом. Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, однако ведомство проигнорировало это заявление.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России
В США назвали страны, совершившие взрывы на 'Северных потоках'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
скандалымузыка