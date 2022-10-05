На «Русском радио» объяснили отсутствие песен Пугачевой

«Если говорить о песнях Аллы Пугачевой, ее песен в эфире “Русского радио” нет уже очень долгое время, и это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории. Что касается исчезновения исполнителей из эфиров других радиостанций — это их личное дело и эфирная политика», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Русское радио» и другие станции «Русской Медиагруппы» ориентируются в первую очередь на то, что нравится слушателям.
«Наша задача — удовлетворять запрос аудитории, дарить хорошее настроение, ставить в эфир песни, соответствующие формату станции. Именно эти критерии влияют на попадание или отсутствие песен в эфире», — пояснили в компании.
С таком же позицией выступили и в «Европейской медиагруппе», куда входят в том числе радиостанции «Ретро FM» и «Дорожное радио».
«При формировании плей-листа музыкальные редакторы радиостанций “Европейской медиагруппы” ориентируются на топ-чарты, специальные исследования с фокус-группами и, конечно, хит-парады, в рамках которых слушатели сами голосуют за те песни, которые хотят услышать в эфире. Текущий формат каждой радиостанции, таким образом, формируется на основе предпочтений аудитории», — сказал РИА Новости руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антон Коробков-Землянский.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что песни Пугачевой пропали из эфира радиостанций.
В сентябре министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, мужа Пугачевой, шоумена Максима Галкина*. После чего он заявил, что не согласен с этим статусом. Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, однако ведомство проигнорировало это заявление.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.