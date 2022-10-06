В Китае найдена окаменелость кембрийского периода

Исследователи из Пекинского университета, Первого института океанографии и Бристольского университета идентифицировали хорошо сохранившийся окаменелый эмбрион червя Markuelia hunanensis кембрийского периода, найденный в провинции Хунань на юге Китая. Об открытии ученые сообщили в журнале Royal Society Open Science.
Markuelia hunanensis существовали примерно 500 миллионов лет назад, примерно в то же время, когда растения начали расти на суше и когда большинство групп животных начало развиваться. Их ближайшими современными родственниками являются киноринхи — класс беспозвоночных животных из группы Scalidophora.
Исследователи отмечают, что части мягких тканей этих существ редко сохраняются в виде окаменелости из-за их кашицеобразной природы, потому эмбрионы, найденные в Китае, вызвали большой интерес у ученых. Обнаруженный Markuelia hunanensis настолько хорошо сохранился, что можно было различить многие его органы, включая мозг.
Недавно ученые нашли ископаемое сердце, которому 380 миллионов лет. Его обладатель является наиболее полно сохранившимся из когда-либо найденных древних позвоночных.