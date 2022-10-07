15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Математик объяснил, как 433 человека одновременно сорвали джекпот
Оказывается, что это не первый случай в истории.
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В прошлые выходные 433 участника государственной лотереи на Филиппинах сорвали куш, разделив между собой 236 миллионов песо (более 722,4 миллионов рублей). Многие были уверены в том, что это математически невозможно, но Стивен Вудкок, аспирант-профессор математических наук Сиднейского технологического университета, в интервью для The Conversation объяснил, как это работает на самом деле.
Каждый человек, приобретающий лотерейный билет, выбирает шесть номеров от 1 до 55. Выигрышная последовательность джекпота определяется случайным образом. Билет выигрывает джекпот, если шесть номеров на нем совпадают с шестью выпавшими номерами. Таким образом, каждый участник лотереи имеет:
6 из 55 шансов угадать первый номер,
5 из 54 шансов — второй,
4 из 53 шансов — третий,
3 из 52 шансов — четвертый,
2 из 51 шанса — пятый,
1 из 50 шансов — шестой.
Если перемножить эти вероятности, то выяснится, что джекпот способен сорвать один из 28 989 675 участников. Не зная, сколько билетов было продано на самом деле, мы не можем знать точную вероятность получения 433 выигрышных билетов. И дело не только в вероятности: стоит учитывать и эмпирические данные о человеческом поведении и психологии.
Буквально каждый человек, покупающий билет, имеет равные шансы выбрать выигрышную из 28 989 675 возможных комбинаций чисел. К тому же, существуют исследования, доказывающие, что некоторые числа и комбинации более популярны. Более пристальный взгляд на выигрышные номера — 9, 18, 27, 36, 45 и 54 — может стать ключом к разгадке.
Четкая закономерность, будто созданная по таблице умножения, здесь неспроста: она психологически более приятна и комфортна для многих игроков. И это не единственная подобная история: в 2018 году в Великобритании было много победителей лотереи, но тогда выигрышная комбинация была кратна 7. В 2020 году в Южной Африке джекпот сорвали игроки, выбравшие номера 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Фактически людям в целом сложнее придумать непоследовательную комбинацию цифр. Тот факт, что в филиппинской лотерее оказалось 433 победителя, не является доказательством каких-либо правонарушений — такие результаты маловероятны для любого денежного розыгрыша.
Недавно житель Вирджинии Алонзо Коулман увидел во сне выигрышную комбинацию чисел и решил попытать удачу. Указав ее, мужчина выиграл 250 тысяч долларов (13 441 900 рублей).
Олеся Маевская