Астероид, убивший динозавров, породил многомесячное землетрясение

Около 66 миллионов лет назад на Землю упал 10-километровый астероид, вызвавший вымирание динозавров. Новые данные свидетельствуют о том, что столкновение также вызвало настолько сильное землетрясение, что оно сотрясало планету в течение нескольких недель и даже месяцев. Герман Бермудес, сотрудник Государственного университета Монклера и ведущий автор работы, описывающей многомесячные последствия удара, представит ее в это воскресенье, 9 октября, на собрании Геологического общества Америки.
В 2014 году, проводя полевые исследования на острове Горгонилья в Колумбии, ученый обнаружил несколько слоев отложений, заполненных мелкими стеклянными шариками размером до 1,1 мм, известными как тектиты и микротектиты. Они образовались, когда тепло и давление удара расплавили и рассеяли земную кору, выбросив в атмосферу маленькие расплавленные капли, которые затем упали обратно на поверхность в виде стекла под действием силы тяжести. Слои грязи и песчаника на глубине 10−15 метров ниже уровня моря также претерпели сильные изменения.
Разломы и деформация скал, а также расположение тектитов указывают на то, что сотрясение продолжалось несколько недель и даже месяцев, прежде чем отложения достигли дна. Скалы, обнаженные на побережье острова Горгонилла, тоже доказывают эту теорию: примерно в 3000 км к юго-западу от места падения на дне океана скопились песок, грязь и мелкие морские существа. Прямо над этими отложениями в виде шариков остались сохранившиеся споры папоротника. Это первые растения, восстановившиеся и выросшие после удара.
Недавно ученые доказали, что уничтоживший динозавров астероид привел к цунами высотой в 4,5 км. Оно, в свою очередь, прошло по всему земному шару.