09:46 (мск), источник: РБК Life
В России предложили создать агентство по делам одиночества
Так хотят бороться с бессонницей и депрессией у россиян.
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Агентство по делам одиночества для психологической помощи гражданам предложили создать в России. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на депутата фракции ЛДПР в Госдуме и заместителя главы комитета по охране здоровья Сергея Леонова.
«Подобная должность уже существует в Великобритании и Японии. Их задача — разрабатывать программы психологической поддержки граждан», — рассказал Леонов.
В России, по данным Минздрава, более 5 млн человек страдают расстройствами психики, у подавляющего большинства из них бессонница, депрессия, рассредоточенность.
Основным провокатором таких состояний является патологическое одиночество, свойственное жителям больших городов, живущих в ритме «офис-телевизор перед сном», отметил парламентарий в беседе с агентством.
«Поэтому первичная психологическая помощь должна стать общедоступной, главное — избавиться от негативных ассоциаций. Сегодня человек, обратившийся в кабинет психотерапевта, совершенно незаслуженно вызывает у окружающих необоснованную тревогу и чуть ли не осуждение», — добавил Сергей Леонов.
Ранее психолог, специалист по кризисным состояниям и фобиям Ксения Бекенова рассказала РБК Life, что есть люди, страдающие аутофобией — болезненным, патологическим страхом одиночества. Боязнь оставаться наедине с собой мешает им вести нормальный образ жизни. Многие предпочитают держать свой страх в тайне, не обращаясь к специалисту, или даже не догадываются о природе проблем.
«Я советую идти к разным специалистам: чем больше диагностики, тем полнее картина. Сначала следует пойти к психиатру — чтобы поставить диагноз, затем к психотерапевту — чтобы выбрать стратегию лечения. Могут потребоваться препараты», — пояснила эксперт.
В 2021 году опрос ВЦИОМа показал, что 11% россиян предпочитают алкоголь для борьбы с одиночеством, этот способ оказался на восьмом месте рейтинга. Чаще всего люди выбирают общение с друзьями и родными (62%), а также просмотр фильмов, чтение книг и компьютерные игры (35%). Среди других способов избавиться от чувства одиночества респонденты назвали хобби (30%), работу (28%), спорт (19%), игры с домашними питомцами (17%), интернет-досуг в чатах и форумах (14%). Всего 2% россиян заявили, что обратились бы к психологу. Согласно исследованию, проведенному тогда, 23% россиян чувствовали себя одинокими, при этом 19% испытывали это чувство время от времени, а 4% — всегда.