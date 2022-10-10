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14:43 (мск), источник: Газета.Ру

Американские ученые нашли оптимальное время приема пищи для похудения

Прием пищи в позднее время приводит к усиленному чувству голода.

Источник: Freepik

Статья об этом опубликована в Cell Metabolism.

Чтобы выяснить это, ученые провели эксперимент на 16 добровольцах с лишним весом. Им предложили есть одни и те же блюда, но разделили на группы. Одна группа ела в начале дня, а другая — спустя 4 часа. Так, добровольцы из первой выборки ели в девять часов утра, в час дня и в пять вечера, а из второй — в час дня, пять и девять вечера.

Кроме того, участников попросили отмечать, когда они испытывают голод или момент появления аппетита. Для объективного контроля их состояния у людей брали анализы крови, образцы жировой ткани, измеряли температуру тела и расход энергии.

Оказалось, что более поздний прием пищи более чем в два раза увеличил вероятность голода из-за снижения гормона лептина, отвечающего за сытость.

Вместе с тем медицинские исследования показали, что у участников из второй группы было более выраженное увеличение жира, а также более медленное сжигание калорий (примерно на 60 калорий меньше).

Таким образом, для борьбы с чувством голода необходимо есть в более раннее время суток.

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