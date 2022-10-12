11:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Представлены лучшие макрофотографии за 2022 год
«Это окно во вселенную, которую можно увидеть только через линзу микроскопа», — говорят организаторы фотоконкурса.
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Жюри фотоконкурса Nikon International Small World опубликовало работы, победившие в 2022 году. Участники были не ограничены в выборе тем или техники.
Представители Nikon отмечают, что развитие технологий не обходит стороной конкурс микровидеографии: с каждым годом работы авторов становятся все более технологичными и детализированными. Конкурс Nikon International Small World проводится с 1975 года и является ведущим мероприятием для фотомикрографов из самого широкого спектра научных дисциплин.
Каждый год работы 20 лучших авторов выставляются в многочисленных музеях и научных центрах по всей территории США и Канады. Многие из них также размещаются на обложках престижных научных журналов.
Недавно организаторы конкурса дикой природы Nature TTL Photographer of the Year, одного из ведущих мировых ресурсов по фотографии природы, объявили победителей 2022 года.
Олеся Маевская