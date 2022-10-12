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16:34 (мск), источник: Life.ru

Карты России с присоединенными территориями поступили в продажу

Географические карты России с новыми территориями начали продавать в Москве. На них указаны субъекты, которые по итогам референдумов вошли в состав РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр картографии.

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Известно, что новые карты пока печатают поштучно. Их составляют на основании данных Росреестра.

«Карта будет печататься штучно, в том числе малыми тиражами», — уточнили агентству в Центре картографии.

Напомним, что 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырех регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России.

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