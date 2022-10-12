Карты России с присоединенными территориями поступили в продажу

Известно, что новые карты пока печатают поштучно. Их составляют на основании данных Росреестра.
«Карта будет печататься штучно, в том числе малыми тиражами», — уточнили агентству в Центре картографии.
Напомним, что 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырех регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России.