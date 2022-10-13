12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: взрослые реже наказывают детей, умеющих врать
Ученые утверждают, что умение лгать — важный социальный навык, который формируется еще в детстве.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудники Техасского государственного университета опубликовали в издании Journal of Moral Education исследование реакции взрослых на очевидную и неочевидную ложь детей. При этом участникам так же были показаны дети, которые говорили правду.
«Это исследование показывает, что у детей существуют сложные отношения с “социально приемлемой” правдой, — объясняет ведущий автор работы, доктор Лор Бримбал. — Большинство родителей в какой-то момент были смущены или расстроены жестокой честностью своих детей. Умение лгать — нормальная часть социального развития детей».
Исследователи поясняют, что детей учат тому, что врать — плохо, тем не менее способность лгать у них развивается с раннего возраста. На сегодняшний день ученые знают довольно мало о механизмах и процессах, лежащих в основе развития и формирования критического социального навыка просоциальной лжи. «Наша работа показывает, что дети учатся честности в довольно сложной среде. Умение врать — важный социальный навык, который выставляется негативно, — пишут авторы. — Он нужен для соответствия чужих ожиданий».
В результате исследования 267 взрослым американцам показали видео детей возрастом от 6 до 15 лет, которые говорили правду или лгали в различных ситуациях. В некоторых из них 24 разных ребенка лгали, чтобы защитить других. Например, один ребенок солгал, чтобы защитить сбежавшую от родителей сестру, в то время как другой наврал из вежливости, чтобы не задеть чьи-то чувства.
Дети разыгрывали четыре сценария «глупой» или «незаметной» лжи или правды. Например, в сценарии с сестрой «глупая» ложь звучала как: «Она пошла в библиотеку делать домашнее задание». «Незаметной» правдой была фраза: «Я думаю, что она может быть не дома». «Незаметная» ложь подразумевала слова о том, что сестра спит. А «глупой» правдой были слова: «Она под крыльцом».
После просмотра каждого видео взрослые оценивали свое впечатление о ребенке, в том числе о его благонадежности, доброте, компетентности, привлекательности, интеллекте и честности. Представив себя родителями ребенка, участники также оценили вероятность того, что они будут наказывать или вознаграждать ребенка за его ложь или правду.
Результаты показали, что взрослые более сурово судили тех, кто прямо говорил правду, чем тех, кто лгал или говорил уклончиво, но только тогда, когда дети лгали из вежливости. Когда они лгали, чтобы защитить других, откровенная правда или ложь оказывала меньшее влияние на отношение взрослых.
Следующими шагами исследования ученых будет изучение ранних процессов социализации и их влияние на развитие способности детей говорить правду и ложь по мере взросления.
Недавно ученые доказали, что появление детей делает родителей консервативнее. Но не во всех странах этот фактор влияет на взгляды людей.
Олеся Маевская