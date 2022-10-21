16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: наигранная улыбка может улучшить настроение
Но для нужного эффекта нужно использовать определенную технику.
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Психологи много лет дискутировали на тему того, как выражение эмоций влияет на настроение человека. Недавнее исследование сотрудников Стэнфордского университета под руководством Николаса Коулза, опубликованное в журнале Nature Human Behavior, доказывает, что даже фальшивая улыбка делает людей счастливее.
Одна из теорий наличия такого эффекта состоит в том, что наше сознательное переживание эмоций основано на ощущениях в теле. Однако некоторые эксперименты поставили ее под сомнение. В 2016 году в 17 лабораториях был проведен эксперимент: добровольцы читали комикс Гэри Ларсона «Дальняя сторона». Те участники, которые держали ручку или карандаш в зубах (впоследствии этот метод стал называться «ручка во рту»), имитируя улыбку, находили чтиво в разы забавнее.
Коулз провел метаанализ предыдущих исследований по этому вопросу в 2019 году и позже вместе с коллегами разработал методы, которые использовал в экспериментах. Треть участников попросили использовать метод «ручка во рту». Еще одну треть попросили имитировать выражение лица, которое можно увидеть на фотографиях улыбающихся актеров. Оставшимся добровольцам дали указание поднимать уголки губ к ушам и поднимать щеки, задействовав в такой улыбке только лицевые мышцы.
В экспериментах приняло участие свыше 3878 участников из 19 стран. Половина участников каждой группы смотрела на забавные изображения щенков, котят, цветов и фейерверков, а другая часть смотрела в черный экран. Чтобы скрыть истинную цель эксперимента, ученые также попросили участников в перерывах между основным процессом решать простые математические задачи и после оценивать свое эмоциональное состояние.
Проанализировав свои данные, исследователи обнаружили заметное увеличение счастья у участников, имитирующих улыбки, а вот метод «ручка во рту» оказался неэффективным. «Улыбка может заставить людей чувствовать себя счастливыми, а нахмуренные брови могут заставить людей чувствовать гнев; таким образом, сознательное переживание эмоций должно быть хотя бы частично основано на телесных ощущениях, — сказал Коулз. — Теперь мы как никогда близки к пониманию фундаментальной части человеческого состояния — эмоций».
Недавно ученые выяснили, что альтруизм приводит к счастью. И даже есть три фактора, которые принесут больший положительный эффект.
Олеся Маевская