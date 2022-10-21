17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, как чешутся рыбы
Оказалось, что в этом процессе участвуют акулы.
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Сотрудники Национального географического общества США и Университета Западной Австралии опубликовали в журнале PLOS One исследование о том, как тихоокеанский голубой тунец справляется с зудом. Порой рыбам нужно почесаться — избавиться от паразитов, убрать омертвевшую чешую или по каким-то другим причинам. Но окружающая их среда и строение тела не позволяют быстро справиться с задачей.
Исследуя взаимодействие между несколькими видами рыб и акул в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, ученые обнаружили, что рыба предпочитает царапаться об акул: они соразмерны, и тунец не рискует быть съеденным. Кожа хищника состоит из дермальных зубчиков — крошечных структур, которые выглядят как чешуйки, но на самом деле являются зубами. На ощупь она похожа на наждачную бумагу.
Исследователи выяснили, что рыбы склонны чесать голову и бока больше, чем другие части тела. Это области, наиболее подверженные укусам паразитов. Также выяснилось, что тунец «чешется» особым образом — он устраивается позади акулы и аккуратно касается ее хвоста. Полученные данные заставляют задуматься о том, что вопрос популяции акул стоит очень остро. Здоровые особи тунца лучше размножаются и заводят более крепкое потомство.
Недавно ученые выяснили, что иммунитет акул поможет в создании новых лекарств. Хищники легче переносят ранения, травмы и болезни благодаря особенности своих антител.
Олеся Маевская