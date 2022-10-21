17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: мозг заставляет нас есть вредную и жирную пищу
Но есть способ решить эту проблему.
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Область мозга, называемая миндалевидным телом, отвечает за сильные эмоции, например, за страх. Недавние исследования, опубликованные в журнале Nature Neuroscience показывают, что оно же толкает нас на переедание.
Сотрудники Лаборатории Колд Спринг Харбор под руководством профессора Бо Ли обнаружили группу нейронов в миндалевидном теле, которые заставляют мышей есть жирную или сладкую пищу, даже когда они сыты. Терапия, нацеленная на эти нейроны, может привести к новым методам лечения ожирения с минимальными побочными эффектами.
Как и большинство людей, мыши находят продукты с высоким содержанием жира и сахара самыми вкусными. Они могут есть их для удовольствия, а не для насыщения. Нейроны, которые изучали авторы работы, запускают это поведение, называемое «гедонистическим перееданием».
По словам Ли, почти никому не удается добиться долгосрочного контроля веса при лечении ожирения.
Метаболические процессы в организме часто обращают вспять любой достигнутый прогресс. Терапия может помочь увеличить шансы на успешное лечение, но многие лекарства имеют нежелательные побочные эффекты.
Когда команда отключила определенные нейроны, мышей больше не привлекала жирная и сладкая пища, которая соблазняла их раньше. Манипуляции ученых также повысили физическую активность животных, что привело к снижению веса и улучшению их здоровья.
Недавно исследователи из США, Канады и Дании выяснили, что причиной ожирения может быть не переедание, а употребление быстрых углеводов. Избыток энергии переходит в жировые клетки, а мышцы и мозг, наоборот, страдают от «недоедания».
Олеся Маевская