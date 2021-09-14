18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые уточнили одну из главных причин ожирения
И призвали пересмотреть стратегию борьбы с лишним весом.
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Исследователи из США, Канады и Дании выяснили, что причиной ожирения может быть не переедание, а употребление быстрых углеводов.
В последние годы было сделано немало открытий для понимания биологической основы ожирения, говорится в их работе, опубликованной в American Journal of Clinical Nutrition. Например, наука выяснила, что гены ответственны за лишний вес не более, чем на 20%. В остальном же причины ожирения нужно искать в образе жизни человека.
За последнее столетие в науке сформировались два основных видения причин ожирения. Первое из них, модель энергетического баланса, говорит о том, что современный человек просто не успевает потратить энергию, полученную из высококалорийных пищевых продуктов, что приводит к жировым отложениям.
Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом — белого хлеба, картофеля, сладостей, выпечки, сахара и фастфуда — растет по всему миру, отмечают исследователи. Эти быстрые углеводы вызывают выброс большого количества сахара в кровь. В организме начинает усиленно вырабатываться инсулин, что приводит к сокращению выработки гормона глюкагона, ответственного за усвоение глюкозы мышцами.
В результате избыток энергии переходит в жировые клетки, а мышцы и мозг, наоборот, страдают от «недоедания». Эти органы активируют чувство голода, заставляя человека есть больше, чем нужно.
Эффект «испорченного телефона» приводит еще и к замедлению обмена веществ (так «голодающий» организм пытается экономить энергию). В итоге накопление жира возрастает еще больше.
Авторы исследования призывают пересмотреть стратегию борьбы с ожирением. Вместо того, чтобы ограничивать человека в количестве пищи, нужно просто попытаться качественно изменить его рацион.
Анна Лысенко