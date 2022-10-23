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09:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Мантуров допустил продление эксплуатации МКС до 2028 года

Глава Минпромторга — вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что Россия допускает продление срока эксплуатации Международной космической станции со своей стороны до 2028 года. Он также сообщил, что космодром Восточный станет базовым объектом для развертывания российской орбитальной станции (РОС). По его словам, окончательная стоимость строительства РОС станет известна в 2023 году.

Источник: Reuters

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — сказал Денис Мантуров журналистам на космодроме Восточный (цитата по ТАСС). По его словам, Россия не обнаружила неразрешимых технических проблем, которые помешали бы продлению эксплуатации российского сегмента МКС.

Денис Мантуров также сообщил, что базовым космодромом при развертывании РОС станет космодром Восточный в Амурской области.

«Предстоит реализовать комплексный проект, который, помимо самой станции на орбите, включает в себя новую транспортную систему, объекты наземной инфраструктуры, комплекс управления, поиска и спасания космонавтов и многие другие объекты, которые нужно создать, чтобы обеспечить запуски экипажей с территории Российской Федерации», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, предварительные данные о стоимости развертывания РОС уже получены. Мантуров не уточнил оценочную стоимость. Он добавил, что окончательная стоимость будет известна во второй половине 2023 года, когда будет завершено эскизное проектирование станции.

Срок эксплуатации МКС завершается в 2024 году. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее анонсировал выход России из проекта МКС после 2024 года. Позже в корпорации пояснили, что точная дата будет установлена в зависимости от технического состояния МКС. Также, по словам Юрия Борисова, Россия «форсированно ведет» работы по проектированию РОС.

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