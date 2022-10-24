Ученые раскрыли диету неандертальцев благодаря древнему зубу Антропологи из Национального центра научных исследований Франции провели изотопный анализ зубной эмали неандертальца, чтобы определить диету этих людей
Фоторепортажи
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
Главное
Спецоперация на Украине
11:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны самые красивые абстрактные снимки дикой природы

Фаворитом жюри стал снимок тупоголовой древесной змеи из Коста-Рики.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

WildArt Photographer of the Year — конкурс, участники и судьи в котором — фотографы дикой природы. Цель соревнования — не только оценить профессионализм коллег, но и показать красоту нашего мира и обратить внимание на проблемы окружающей среды.

Ежегодно организаторы WildArt Photographer of the Year устраивают 10 конкурсов, и темой этого месяца была «Абстракция». Полный список победителей будет объявлен позже.

Лауреатов конкурса ждут денежные и материальные призы в виде фотооборудования. Обладатель «золота» получит 500 фунтов (около 36 тысяч рублей), «серебра» — 300 фунтов (22 тысячи рублей) и ваучер на покупку продуктов, «бронзы» — бинокль и ремень для фотокамеры.

После объявления победителей категории «Абстракция» фотографы смогут подать заявки по оставшимся темам: «Монохромность» («Monochrome», сентябрь) и «Цвет» («Colour», октябрь). Недавно жюри международного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards определилось с финалистами 2022 года.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна