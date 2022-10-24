11:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
Фаворитом жюри стал снимок тупоголовой древесной змеи из Коста-Рики.
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WildArt Photographer of the Year — конкурс, участники и судьи в котором — фотографы дикой природы. Цель соревнования — не только оценить профессионализм коллег, но и показать красоту нашего мира и обратить внимание на проблемы окружающей среды.
Ежегодно организаторы WildArt Photographer of the Year устраивают 10 конкурсов, и темой этого месяца была «Абстракция». Полный список победителей будет объявлен позже.
Лауреатов конкурса ждут денежные и материальные призы в виде фотооборудования. Обладатель «золота» получит 500 фунтов (около 36 тысяч рублей), «серебра» — 300 фунтов (22 тысячи рублей) и ваучер на покупку продуктов, «бронзы» — бинокль и ремень для фотокамеры.
После объявления победителей категории «Абстракция» фотографы смогут подать заявки по оставшимся темам: «Монохромность» («Monochrome», сентябрь) и «Цвет» («Colour», октябрь). Недавно жюри международного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards определилось с финалистами 2022 года.
Олеся Маевская