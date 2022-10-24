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11:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США представили самый большой в мире круизный лайнер

По задумке создателей, первое плавание состоится в начале 2024 года.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Американская круизная компания Royal Caribbean International показала концепт крупнейшего в мире круизного лайнера — Icon of the Seas. Длина судна — 365 метров.

На борту будет расположено 2805 кают, семь бассейнов, девять джакузи, шесть водных горок, более сорока ресторанов, баров и ночных клубов. Корабль должен быть введен в строй в конце 2023 года, а в первый рейс он отправится в январе 2024 года.

Icon of the Seas станет первым судном компании, использующим в качестве топлива сжиженный природный газ. Судно будет выполнять круизы в Карибском регионе.

Недавно издание Wall Street Journal поделилось подробностями строительства зеркального города-небоскреба посреди пустыни в Саудовской Аравии. Специалисты уверены, что строительство займет около 50 лет.

Олеся Маевская

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