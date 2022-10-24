11:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США представили самый большой в мире круизный лайнер
По задумке создателей, первое плавание состоится в начале 2024 года.
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Американская круизная компания Royal Caribbean International показала концепт крупнейшего в мире круизного лайнера — Icon of the Seas. Длина судна — 365 метров.
На борту будет расположено 2805 кают, семь бассейнов, девять джакузи, шесть водных горок, более сорока ресторанов, баров и ночных клубов. Корабль должен быть введен в строй в конце 2023 года, а в первый рейс он отправится в январе 2024 года.
Icon of the Seas станет первым судном компании, использующим в качестве топлива сжиженный природный газ. Судно будет выполнять круизы в Карибском регионе.
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Олеся Маевская